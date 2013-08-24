ruman

Семенов ruman

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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Отзывы фрилансеров

TeSiCo
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нужны описания на экраны для сотовых телефонов
С Дмитрием было приятно иметь дело, четкая задача, моментальная оплата. Рекомендую
Владимир показал себя как ответственный исполнитель, но главное, что качество текстов оказалось на неожиданной для меня высоте. Это, честно говоря, порадовало больше всего.
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brabras
Юрий 
34 года
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Описания товаров для Интернет-магазина
Отличный заказчик ! Всем советую ! Чёткое ТЗ ! Заказчик всегда на связи, всегда подскажет нюансы ! Оплата своевременная !
Рекомендую Юрия как исполнителя. Заказывал у него в основном описания на товары электронной тематики. Работы высокого качества, если что-то не устраивало, Юрий вносил правки без колебаний, также учитывал все пожелания.
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bezlepkina
46 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Нужно составить описания для матриц ноутбуков
Спасибо за приятное сотрудничество!
Рекомендую Леру к сотрудничеству. Тексты написаны очень качественно, видно что человек понимает о чем пишет, думаю что по каждому тексту искала необходимую информацию. Остался доволен как качеством текстов, так и короткими сроками исполнения. Буду обязательно обращаться еще.
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zvukmux
50 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Нужно записать голосовые сообщения
Дмитрий из тех заказчиков, с которыми приятно иметь дело! Всё чётко и прозрачно. Рад был с ним поработать.
Рекомендую Александра к сотрудничеству. Учел все пожелания, 1 текст даже перезаписывал, так как изначально я предоставил ему не тот. Голос и качество отличные. Стоит отметить и скорость, с которой Александр предоставил первую запись - менее часа. От сотрудничества остались только положительные впечатления.
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dragster84
Дмитрий 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Копирайтер по компьютерной тематике
Написание статей
Очень порадовало сотрудничество с Дмитрием, чётко сформулированное ТЗ, своевременная оплата, рекомендую для сотрудничества
Приятно работать с Дмитрием. Работал строго по ТЗ, учел все пожелания. Выдал тексты высокого качества, легко читаемые, структурированные разбитые на подзаголовки. Рекомендую к сотрудничеству.
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