Нужны описания для товаров интернет магазина электроники в большом количестве. Суть работы: вы пишете описание длинной 1,2к без пробелов по заданной теме с вставлением 2-х ключевых фраз. Отправляете текст на утверждение, после утверждения размножаете ...
- Копирайтинг3 заявкиЗакрыт10 лет назад
На данный момент нужны статьи по замене матриц ноутбуков, далее нужны будут статьи по ремонту ноутбуков и планшет. От исполнителя: грамотность и написание легко читаемых текстов, связанные между собой по смыслу предложения и абзацы. ...Закрыт10 лет назад
Нужен программист для внесения доработок в движок Webasyst Shop-Script 300. Оплата договорная Яндекс.Деньгами или Вебмани.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Нужны описания на экраны для сотовых телефонов. Тексты нужны довольно срочно. Оплата Вебмани или Яндекс.Деньги 60 руб. за 1к. без пробелов. От исполнителя: грамотное построение текста, разбиение его на абзацы. Предложения д.б. связаны ...Завершен10 лет назад
Точнее говоря требуются статьи, в которых нужно описать неисправности планшетов и что такая-то фирма эти неисправности устраняет. Оплата: вебмани (возможно киви) 30 руб. за 1000 симв. без пробелов. Работы много, предпочитаю долгосрочное сотрудничество. ...Закрыт10 лет назад
Нужны тексты для блоков питания ноутбуков для категорий товаров интернет-магазина. оплата вебмани 30 руб. за 1000 симв. без пробелов.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуются статьи по автомобильной тематике. В основном - запчасти для Форд Транзит. Планируемая оплата 50руб. за 1000 симв. без пробелов (зависит от качества текстов). Предпочтение отдается понимающим в теме копирайтерам. Для связи прошу указывать ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуются описания товаров для интернет-магазина электроники. Оплата вебмани 50 руб. за 1000 символов без пробелов. На данный момент нужны описания для тачскринов планшетов.Завершен11 лет назад
Требуются описания товаров для интернет-магазина электроники. Оплата вебмани 50 руб. за 1000 символов без пробелов.Завершен11 лет назад
Нужны статьи для сайта турфирмы, в основном описание курортов и отелей. Оплата WebMoney 50 рублей за 1000 знаков без пробелов. От копирайтера: грамотное изложение, текст разбитый на логические абзацы, без грамматических ошибок.Копирайтинг49 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на тему ремонт компьютеров, услуги компьютерной помощи. Оплата – 40 руб. за 1000 симв. без пробелов Киви, Вебмани или Я.Д. Для связи указывайте скайп или аську. От ...Закрыт11 лет назад
- $16
Нужно записать 4 короткие голосовые сообщения. Требуется высокое качество: без шумов, четкий громкий голос диктора. Оплата - 500 руб за все 4 шт.Озвучивание1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Требуется на данном этапе 14 описаний по 1-1.5к на описание (для интернет магазина). Потом потребуются еще. Оплата из расчета 50 руб. за 1к без пробелов. Оплата - Яндекс.Деньги, возможна Вебмани или Киви.Завершен11 лет назад
- $50
Нужен копирайтер для написания статей на тему ремонт микроавтобусов Форд Транзит. Оплата – 50 руб. за 1000 симв. без пробелов Вебмани или Я.Д. Для связи указывайте скайп или аську. От копирайтера: тексты ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен копирайтер для написания статей на тему ремонт компьютеров, услуги компьютерной помощи. Оплата – 40 руб. за 1000 симв. без пробелов Киви, Вебмани или Я.Д. Для связи указывайте скайп или аську. От ...Завершен12 лет назад
- $130
Нужно сверстать адаптивный дизайн на HTML5. На данный момент нужно сверстать только ПК версию, бюджет - 4000 руб.HTML-верстка19 заявокЗакрыт12 лет назад
Интернет-магазину требуется PHP-программист. Знание движка Webasyst Shop-Script будет огромным плюсом. Для обсуждения подробностей прошу указывать ваш скайп или хотя бы аську.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Для интернет-магазина электроники требуется копирайтер, желательно сотрудничество на постоянной основе. Готов платить за 1 описание в 1000 симв. без пробелов 50 руб. Оплата возможна на Яндекс.Деньги и Вебмани. Требования к копирайтеру: ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
- $33
Нужны описания для клавиатур ноутбуков. Готов платить за 1 описание в 1000 симв. без пробелов 50 руб (нужно порядка 20-ти штук). Оплата возможна на Яндекс.Деньги и Вебмани. Требования к копирайтеру: - ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад