Доработка движка WA Shop-Script 300

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки111 просмотров
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Нужен программист для внесения доработок в движок Webasyst Shop-Script 300. Оплата договорная Яндекс.Деньгами или Вебмани.

9 лет назад
ruman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад