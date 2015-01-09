Доработка движка WA Shop-Script 300

Нужен скрипт мультизачистки, который сможет выполнять зачистку хоста (начиная с задаваемого уровня во всех субдирректориях) от файлов-паразитов. Эти файлы как тараканы разможились в сотнях-тысячах директорий. Их несколько типов и желательно чтобы под каждый тип была ...