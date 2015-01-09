Доработка движка WA Shop-Script 300

Хочется сделать красивую и масштабированную карту проезда - подправить цвет фона, наложить пару зданий, пути прохода-проезда (будут три варианта - от двух метро и на авто), ещё пару украшательств - значки метро, газон с человечками ...
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Нужен программист для внесения доработок в движок Webasyst Shop-Script 300. Оплата договорная Яндекс.Деньгами или Вебмани.
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