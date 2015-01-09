Шаблон для Zennoposter (создание поддоменов и почтовых аккаунтов)

Требуется шаблон создания поддоменов, сбора данных и создания почтовых аккаунтов на поддоменах.

Подробное задание со скринами работы и конечных результатов здесь – https://www.dropbox.com/s/lkyaxcnnth99e64/%D0%A2%D0%97%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%83%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20ZP.pdf?dl=0

У меня лицензионная версия софта Zennoposter Pro. Пока шаблонами не пользовался, но с программой уже ознакомился.

Если Вы готовы выполнить данное задание, то ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите в заявке срок и стоимость выполнения. Опыт подобных проектов приветствуется.

Жду Вашу заявку.