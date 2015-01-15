Доработать сайт на OpenCart

Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net

нужно:

1) Поставить любую фотогаллерею и вывести её заместь одного из пунктов в горизонтальном меню

2) нужно сделать оформление заказа как тут

http://www.elki24.ru/forma-zakaza.html

то-есть в 1 этап

Пункт доставка убрать. У нас фиксированная доставка и она должна плюсовать как сейчас к заказу 500 руб

способы оплаты оставить те которые сейчас есть

Жду ваши предложения