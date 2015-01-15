Доработать сайт на OpenCart

Веб-программированиеЗавершен3 заявки149 просмотров
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Есть ИМ на Опенкарт http://елка.net

нужно:

1) Поставить любую фотогаллерею и вывести её заместь одного из пунктов в горизонтальном меню

2) нужно сделать оформление заказа как тут

http://www.elki24.ru/forma-zakaza.html

то-есть в 1 этап

Пункт доставка убрать. У нас фиксированная доставка и она должна плюсовать как сейчас к заказу 500 руб

способы оплаты оставить те которые сейчас есть

Жду ваши предложения

OpenCart
9 лет назад
PypseG
Алина 
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
9 лет назад
$26
3 дня
Огромное спасибо Вадиму. Всё сделал отлично. Очень быстро реагирует на поставленные задачи и всегда на связи. Рекомендую для сотрудничества
Отличный заказчик. Чётко поставленная задача. Оплата по факту, вовремя, в той валюте что и обсуждалось.. Спасибо..
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