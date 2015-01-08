Стриминг флеш-игр и приложений на устройства

Цель проекта:

Получить клиент-серверное приложение, ориентированное на преобразование рендеринга swf файлов в видео-поток на устройства. iOS на первом этапе. То есть должна быть реализация и серверной и клиентской части.

Клиентское приложение должно отсылать нажатия и другие действия пользователя, а так же данные об устройстве, необходимые серверу для отправки видео-потока соответствующего формата и разрешения.

Так же необходимо (совместно с исполнителем) обсудить систему управления доступом отдельно взятых клиентов к контенту.

Я понимаю, что работа большая и масштабная. Условия готов обсуждать.