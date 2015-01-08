Лотерейный билет для сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок165 просмотров
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Нужно простенькое приложение для сайта. Загружается страничка с 9-ю полями, которые надо "тереть" мышкой как монеткой на лотерейном билете. В эти 9 полей рандомно загружаются числа выигрыша и "пустышки". Если в трёх полях числа выигрыша совпали, игроку предлагается указать телефон и ФИО для получения приза.

В админке (можно текстовый файл с переменными) должна быть возможность задать числа-выигрыши, например

500

1000

1500

А также вероятность выпадения выигрышной комбинации.

С одного айпи можно сыграть три раза в сутки.

9 лет назад
Cerhio
Сергей 
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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