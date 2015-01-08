Xenforo уязвимости

После ввода каптчи на сайте перестал работать парсер, необходимо поправить. Парсер берет код сессия с стороннего сайта. Парсер в php.
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Сканер Acunetix Web Vulnerability Scanner показал 2 уязвимости, xss и branch atack и ещё какието , вообщем нужно закрыть эти дыры ненавредив движку и его функциям.
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