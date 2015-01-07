Синхронизация с Bitrix УТ 10.1 нетиповой

Всем привет. Ищу специалиста, уверенного владеющего PHP (в идеале – Ruby), для написания приложения с веб-частью. Если вы считаете, что пишете грязный код, прошу не отвлекать меня своей заявкой. Суть приложения: собирать по расписанию данные с сайтов из базы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть конфигурация на базе УТ 10.1 с доработками (в т.ч. изменена логика использования регистра ТоварыКПредаче), частично обновленная на 10.3.
Требуется создать обработку по обмену с сайтом на базе Bitrix
- выгрузка цен (типы цен, список групп номенклатуры задается в пользовательском режиме)
- выгрузка свободного остатка товаров (остаток-резерв-к передаче)
- работа в виде фонового задания в файловом варианте
- возможность запуска в ручном режиме
- вывод визуальной информации о времени последней синхронизации на форме обработки выгрузки
Выдается тестовая база, тестовый доступ на Bitrix не выдается
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