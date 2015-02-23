Задача такая: есть virtualbox в нем много разных машин, надо чтобы каждая из запущенных машин подключалась через отдельный заданный прокси. В самом виртуалбоксе нет возможности использовать прокси для машин, но есть проброс портов для NAT ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Если какие то функции, что я описал, не реально сделать – предлагайте свой вариант. *************** Дано ******************** 1) DLE 10.0 (win-1251) 2) 5 фоновых ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Подробное ТЗ в приложениях. По всем вопросам - в ЛС. Обязательные требования: Опыт работы с cms webasyst. Качественное и своевременное выполнение поставленных задач. Внимательность к деталям ТЗ.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Доработать некоторые элементы сайта CRM ля туризма. Необходимо предложить свои варианты для доработки общего макета сайта - программы. Доработать всего 2 элемента. 1. Предложить фон стилизованный и придуманный именно под программу Тур ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Итак. Есть так называемое "золотое сечение лица". Это заранее расчитанные пропорции. Данные пропорции используют косметологи и пластические хирурги. Задача: сделать программу, которая бы подгоняла фотографию клиента (с веб камеры или носителя информации) под "золотое сечение", ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать возможность комплектации товаров с услугой. Есть услуга “Заправка картриджа” - (ее комплектую товаром: тонер, чип, ракель) и когда провожу реализацию на услугу "Заправки картриджа", у меня со склада списывается весь товар, который ...Закрыт10 лет назад
нужен сайт на основе ktools photostore pro со всеми возможностями движка + оригинальный дизайн сайтаЗакрыт10 лет назад
Необходимо разработать и внедрить адаптивную версию сайта molochnica-help.ru для корректного отображения на различных устройствах. CMS: WordPress. Обязательное условие: сайт должен успешно проходить тест Google по оптимизации мобильных сайтов для поисковой выдачи. ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
на сайте есть новый функционал в виде слайдеров фото и видео материалов, при больших и средних объемах информации в этих слайдерах существенно тормозит сайт. Данные слайдеры сделаны стандартными средствами битрикса, т.е. при загрузке страницы загружается ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
на php. Требуется парсер данных о товарах, в базу данных mql формата. Запускаться парсер будет на VDS сервере через cron (это очень важно)! Так же нужен полный перевод данных через гугл или ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт10 лет назад
Разработка приложения для создания и просмотра сферических панорам для ios и android под ключ. Аналог https://appsto.re/ru/ybFau.i Нужен как дизайн, так и разработкаПрикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать сайт на битрискс. Сайт уже есть - soltusclub.ru Нужно добавить новые разделы на сайт и добавить немного функционала в существующие разделы ТЗ прикреплено. там внутри ссылка на прототип. ...Закрыт10 лет назад
Требуется написание десктоп клиента для инстаграм с возможностью, образно, закинуть фотографии "в корзину" и пустить на печать.Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
На сайте есть страница основного бренда, который является зонтичным для нескольких других. Так вот в каталоге основного сайта должен быть выбор бренда (и он уже есть), а в дочернем сайте бренд уже должен соответствовать сайту ...Закрыт10 лет назад
Здравствуйте. Сайт время от времени значительно превышает допустимые ресурсы хостинга. Т.к. нагрузка отличается в 10 раз от обычного режима, вероятнее всего это спам. Хостер после таких событий сразу отключает сайт, что очень не приятно. ...Закрыт10 лет назад
Joomla 2.5 virtuemar 2 установлен плагин one page checkout и плагин расчета стоимости доставки edost.ru. При заполнении адреса доставки edost рассчитывает ее стоимость, но сумма доставки не прибавляется к итоговой стоимости заказа. ...Закрыт10 лет назад
Есть купленный шаблон для cs-cart версии 3.0.6 и установленный cms cs-cart версии 4.2.4 необходима адаптация шаблона. в папке есть исходники в psdВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
CRM Модули системы 1) Управление пользователями/авторизация Функции: создание/редактирование пользователей, вход в систему (авторизация). В системе будут пользователи с разными ролями: оператор, менеджер, администратор. Администратор уже будет ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать парсер для сайта спортивной тематики. Суть данного парсера очень проста: 1. В админке вбиваем ссылку на определенный матч, на сайте, где ведется его текстовая трансляция (публикуются события ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно доработать проект на PHP. Проект заключается в том что существует оболочка, она подключается к другому сайту и работает с ним. Нужно переделать запрос к другому серверу. Работа сложная. Но быстрая.Веб-программирование8 заявокЗакрыт10 лет назад