mmsitnik

Максим Ситник mmsitnik

 
34 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

vanilko
31 год
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
9 баллов
10 лет назад
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Все супер, рекомендую.
Работал с Вадимом, очень ответственный исполнитель, всем рекомендую, качественно и в срок!
Ответный отзыв