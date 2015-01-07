Эмбеддед код + управление им

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок126 просмотров
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Нужно реализовать такое:

1. Мы отдаем html код для добавления на сайте-клиента, который отображает некое лого (сертификат) на сайте-клиенте. При клике на нем - дату выдачи, текущую дату и инфу о сертификате.

2. На своей стороне мы должны иметь возможность включать и отключать валидность этого сертификата/лого (т.к. даем его на 1 год).

Вот пример (то же самое но с нашим текстом и лого: http://tracedseals.starfieldtech.com/siteseal/certsealnew?cdSealType=Seal1&sealId=55e4ye7y7mb73fd9e36a5648acff82bnvy7mb7355e4ye78ed7dba4f4f5f33034&referer=http://cybersystematics.com/%D0%BA%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D1%8B)

Ахтунг: мы не годэдди, технически - чем проще, тем лучше.

9 лет назад
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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