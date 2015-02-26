Доработка сайта

$30
Веб-программированиеЗавершен7 заявок167 просмотров
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Добрый день, нужен человек для доработки сайта bagtoy.ru

- Одна из проблем заключается в отображении информации о покупателе товара, т/е может придти заказ с пустым адресом или пустыми данными человека, который решил купить товар, но в админке есть карта, на которой точка доставки стоит верно. Такая проблема редкая, но есть.

- Следующая проблема в Заголовках страниц , сейчас они умеют размер H3 , мне надо сделать H1 правильно обозначить фразы головка.

Жду Ваших предложений ( стоимость в личку )

9 лет назад
BagToy
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Example_NS
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
Полностью доволен Артемом ! переделывал интернет магазин Мешок игрушек, за безрукими писателями ksenmart !!!! Кто ищет грамотного специалиста, я уверен Артем Вам поможет!
Четко поставил задачу. После решения еще и премию небольшую заплатил. приятно
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