Доработка сайта

Добрый день, нужен человек для доработки сайта bagtoy.ru

- Одна из проблем заключается в отображении информации о покупателе товара, т/е может придти заказ с пустым адресом или пустыми данными человека, который решил купить товар, но в админке есть карта, на которой точка доставки стоит верно. Такая проблема редкая, но есть.

- Следующая проблема в Заголовках страниц , сейчас они умеют размер H3 , мне надо сделать H1 правильно обозначить фразы головка.

Жду Ваших предложений ( стоимость в личку )