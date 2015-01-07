Нужен простой способ узнавать пароли пользователей которые зарегистрированы у меня на форму xenforo, нужно для того что бы понять как смогли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей, полагаем что с форума конкурента админ получил пароли ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать интернет магазин на Opencart.
Берем шаблон максимально удовлетворяющий требованиям и "допиливаем" его.
Общая постановка задачи в Брифе.
Стоимость и сроки по согласованию, предлагайте Ваши варианты.
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