Магазин на Opencart

Веб-программированиеЗакрыт17 заявок219 просмотров
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Нужно сделать интернет магазин на Opencart.

Берем шаблон максимально удовлетворяющий требованиям и "допиливаем" его.

Общая постановка задачи в Брифе.

Стоимость и сроки по согласованию, предлагайте Ваши варианты.

OpenCart
9 лет назад
ab67
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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