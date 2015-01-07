Xenforo пароли

Нужен простой способ узнавать пароли пользователей которые зарегистрированы у меня на форму xenforo, нужно для того что бы понять как смогли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей, полагаем что с форума конкурента админ получил пароли и просто зашел с теме же данными к нам.