Xenforo пароли

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки168 просмотров
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Нужен простой способ узнавать пароли пользователей которые зарегистрированы у меня на форму xenforo, нужно для того что бы понять как смогли получить доступ к некоторым аккаунтам пользователей, полагаем что с форума конкурента админ получил пароли и просто зашел с теме же данными к нам.

9 лет назад
aliwya3
Васина 
32 годаЛатвия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад