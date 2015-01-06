Внедрить ТЗ по SEO оптимизации сайта

Описание задачи в приложенных файлах. Предложения по технической реализации и/или изменению алгоритмов реализации рассматриваются. Доработки не указанные в первоначальном задании будут оплачиваться отдельно.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на Симпл CMS
Нужно:
Подправить метатеги, заголовки, названия страниц (внедрить шаблоны генерации).
Изменить пару текстовых элементов в шаблоне.
Настроить генерацию карты сайта.
и еще несколько правок.
полное тз вышлю если напишите в личку.
сроки до 7 дней.
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