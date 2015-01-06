Сделать управление схемой

На странице http://test.chinaparts.com.ua/catalog/164/ есть схема. Это svg файл, который браузером раскладывается на код (можно посмотреть в сорсе). Схема имеет элементы управления:

- увеличение/уменьшение при скроллинге

- подсветка строк таблицы при наведении на цифру, выделение цифры жирным шрифтом при переходе на детальную страницу

При попытке сохранить эту страницу можно получить svg-файл. С целью избежать получения готового файла на страницы будет выводиться сам код: http://test.chinaparts.com.ua/catalog/157/

Требуется поправить скрипты чтоб последняя схема управлялась как описано выше.

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