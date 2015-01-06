Онлайн просчет теплопотерь

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок147 просмотров
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Нужен программист для реализации онлайн-програмки для подсчета теплопотерь. По результатам посетителю подгружается типовое коммерческое (исходя из тех результатов, которые выдала программа).

Цена и сроки + вопросы - в личку.

9 лет назад
qvantum
Дима 
36 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад