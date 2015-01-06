Добавить алфавитный указатель товаров на сайт на php

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок168 просмотров
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У нас есть php скрипт, который из базы данных с товарами генерит такой веб магазин: webstore.3whales.com

Нам нужно добаботать этот скрипт, чтобы в футере он показывал алфавит.

- Буквы должны быть ссылками на страницы с сеткой товаров, названия которых начинающиеся с данной буквы.

- Если название товара начинается не с буквы, то берем первую букву, которая появляется в названии.

- Если в названии букв нет, то не выводим этот товар на страницах букв вообще.

- Если на странице буквы больше товаров, чем задано в настройках для страницы каталога, то выводим пейджинг и показываем остальные товары этой буквы на страницах пейджинга.

- На страницах букв товары сортируем в обычном алфавитном порядке (цифры, буквы).

- Структура урлов для страниц с буквами: /letters/X, где X - буква алфавита.

- Набросок алфавита как он должен выглядеть на странице - в приложении.

PHPСайт на PHP
9 лет назад
anatlys
48 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
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