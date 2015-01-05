Сделать ретранслятор // Один файл

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Нужен программист для консультации. Задачи на сайте.

Есть сайт с видео контентом. Контент парсится. Всего роликов на сайте около 40К. Ссылки, конечно, с сайтов-доноров. Надо помочь сделать ретранслятор.

Есть уже готовый ретранслятор, но когда включаем его, то (при посещаемости 60К пользователей в сутки) он, недолго поработав, ложит сервер. Сразу процессы на 100% и оперативку жрет :)

Выделенный сервер 4ядерный. 8ГБ ОЗУ. 100 винчестера.

9 лет назад
Vlad_vitamin
Владислав 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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