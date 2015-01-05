Правки сайта

Добрый день. Есть сайт и проблема с чпу. Чпу отображается не в верном формате, необходимо это исправить.

Сайт самописный. Оставьте контакты те кто хотел бы взять. Так же сразу готов выдать следующий пакет правок и разработок, если с этим все будет хорошо.