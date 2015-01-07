Онлайн учет в таблице

$20
Веб-программированиеЗавершен4 заявки148 просмотров
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Здравствуйте!

в двух словах:

каждый пользователь уникализируется (логин\пароль) и может:

добавлять список А и список В. :) все просто :)

Список А: 10 полей

Список В: 6 полей и одно поле из список А.

Без графики.

Срочно!

9 лет назад
tamada_spb
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Качество работы: спокойно и пониманием Задачи, отнесся к "небольшим изменениям" в ТЗ. Соблюдение сроков: задача решена досрочно. Коммуникация: терпелив, сдержан, с пониманием. Спасибо! З.Ы. Купите микрофон :)
Приятно поработали, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. PS: Микрофон есть, но сломан. Обещаю купить новый. ;-)
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