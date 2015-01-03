Спарсить каталог оборудования с сайта

Приветствую!

Есть задача оперативно собрать базу отопительного оборудования и выгрузить ее в двух форматах (мускуль/хмл).

Вероятнее всего придется распарсить не один, а несколько источников, но общее количество элементов будет смешное, не более 3000-5000 шт.

Оплата по 15$ за каждый источник, который придется выгрузить.

База нужна оперативно, желательно завтра в течение дня!

Кто готов, оставляйте скайп!