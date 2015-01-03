Спарсить каталог оборудования с сайта

Требования к исполнителю: знание HTML, CSS, PHP, MySQL, JavaScript, движки Joomla, WordPress Задание в прилагаемых файлах.
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Приветствую!
Есть задача оперативно собрать базу отопительного оборудования и выгрузить ее в двух форматах (мускуль/хмл).
Вероятнее всего придется распарсить не один, а несколько источников, но общее количество элементов будет смешное, не более 3000-5000 шт.
Оплата по 15$ за каждый источник, который придется выгрузить.
База нужна оперативно, желательно завтра в течение дня!
Кто готов, оставляйте скайп!
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