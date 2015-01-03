Сервер подкрутить

Нужно написать функционал к каталожному сайту(MODX). верстка есть, все стоит на двиге. Цена вопроса - 7500, срок крайне желательно неделя. лучше сразу в скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сервер упал, а после перезагрузки не запускается система.
Надо поправить.
Не забывайте писать цены и сроки.
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