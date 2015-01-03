Сервер подкрутить

Приветствую, коллеги! Есть openwrt hotspot, нужно написать правило для доступа к одному сайту для неавт.пользователей, сайт yandex.ru Сейчас работает доступ к нему по ip, но т.к ip всегда меняется получается жопа)) хотя и есть скрипт который обновляет ip. Думаю ...