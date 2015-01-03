Сервер подкрутить

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки141 просмотр
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Сервер упал, а после перезагрузки не запускается система.

Надо поправить.

Не забывайте писать цены и сроки.

9 лет назад
mikolashenderovi
Шендерович 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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