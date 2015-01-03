Дизайн магазина для bitrix

Необходимо сделать дизайн магазина для CMS bitrix в точности как на этом сайте http://new.fashion-girls.su/ это наш сайт, дизайн в моём понимании это готовый шаблон со всем функционалом как в образце, шаблон который корректно устанавливается на CMS, не надо предлагать нарисовать PSD, рассмотрю ваши предложения, стоимость и сроки.