Дизайн магазина для bitrix

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок185 просмотров
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Необходимо сделать дизайн магазина для CMS bitrix в точности как на этом сайте http://new.fashion-girls.su/ это наш сайт, дизайн в моём понимании это готовый шаблон со всем функционалом как в образце, шаблон который корректно устанавливается на CMS, не надо предлагать нарисовать PSD, рассмотрю ваши предложения, стоимость и сроки.

9 лет назад
contextual
Илья 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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