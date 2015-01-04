Немножко подправить верстку на странице

для http://os.zp.ua/seo/index.php

1. Сделать вид счетчика как здесь http://www.mobilluck.com.ua/special_suggestions_of_week.php

Верстка нужного счетчика уже есть

2. Еще чуть ниже разместить iframe видео из youtube под формой отправки данных

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3. http://belondes.com/stuff/andrush/seozp3.jpg

взять слой Cроки проведения: 26 февраля - (Текст: Сроки проведения 26 февраля - 16 апреля 2015 года)

и разместить под формой отправки данных над видео.

Только возможно нужно шрифт болд поставить и может крупнее буквы. Еще как вариант можно попробовать зеленым цветом как птичка на банере.

PSD скину