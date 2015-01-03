Добавить jquery хинт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок151 просмотр
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На странице http://www.twidium.com/buy_inviter.shtml при наведении курсора на картинку i.png нужно показывать хинт с текстом. Хинт должен быть такого же стиля, как в примере на странице http://phpdes.com/jquery/vsplyvayushhie-podskazki-na-ssylkah-hint. Там же есть уже готовый скрипт, который показывает хинт при наведению на ссылку. Можно просто взять его за основу и реализовать работу с картинкой вместо ссылки.

В зависимости от настроек хинт должен показываться либо под картинкой, либо над ней.

Имеющиеся на странице jquery скрипты не должны конфликтовать с новым скриптом.

Стили css должны быть помещены в общий для сайт css скрипт и так же не конфликтовать с текущими стилями.

jQuery
9 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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