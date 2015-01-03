Нужен сайт, есть шаблон

Добрый день!

Мне нужен простенький одностраничник, который будет как визитка и для приема заказов.

Сайт на тему Воздушные шары, разделы и подразделы

в приложеном файле скрин сайта, на который должен быть похож мой, предоставляю все картинки и разделы которыми будет наполнен сайт.

также есть шаблон сайта.

Пишите, указывайте стоимость, и сроки

техзадание пришлю на почту