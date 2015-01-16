Скрипт отправки запроса к API

Веб-программированиеЗавершен9 заявок177 просмотров
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Требуется сделать 2 php функции для отправки данных к api сервиса e-autopay.info.

Ссылка: http://support.e-autopay.info/wiki/wiki.html#sec2

Нужно сделать и отправку данных заказа и проверку статуса имеющегося заказа.

9 лет назад
Sonder-rzn
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
yark13
32 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
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