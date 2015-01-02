Web программист

Задача в два шага распарсить пользовательский xml файл (это смета для гранд-сметы) и без перезагрузки страницы показать пользователю часть содержимого. Конечный результат должен быть легко прикручиваем к вордпрессу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На постоянную удаленную работу в команду проекта fortrader.ru требуется веб программист на полный рабочий день для доработки и созданию различных сервисов для трейдеров. Задачи интересные и нестандартные, можно получить богатый опыт в современной вебразработке.
В критических ситуациях возможность работать на выходных. (Оплачивается отдельно по двойному тарифу)
Испытательный срок 1 мес, годовой контракт. Бонусы в конце года. Карьерный рост, с повышением уровня з/п.
В основном работа будет связана с доработкой имеющегося проекта на Yii (Опыт работы с этим фреймворком будет большим плюсом)
Резюме присылайте ссылкой на google docs. В резюме не забывайте указывать ваш никнейм на веблансере.
Рассмотрю так же вакансии от фрилансеров желающих поработать не полный рабочий день. Оклад 250 usd / 14000 руб
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