Создание PHP парсера XML

$100
Веб-программированиеЗавершен15 заявок234 просмотра
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Задача в два шага распарсить пользовательский xml файл (это смета для гранд-сметы) и без перезагрузки страницы показать пользователю часть содержимого.

Конечный результат должен быть легко прикручиваем к вордпрессу.

PHP
9 лет назад
brukva-12
44 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Alex_Cube
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
9 лет назад
$35
3 дня
что я получил выбрав в качестве исполнителя этого человека: полное понятие поставленной задачи и годный, хорошо прокомментированный код. это прекрасно)
Замечательный заказчик! Исчерпывающие, интуитивно понятные, но лаконичные ТЗ. Конкретные, грамнотные и (при необходимости) развёрнутые ответы на вопросы. Плюс терпение. В общем, всячески рекомендую. Такие заказчики встречаются редко.