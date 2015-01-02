Простенький скрипт калькулятора цены

$5
Веб-программированиеЗавершен4 заявки143 просмотра
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Добрый день. Необходимо написать простенький калькулятор для подсчета конечной суммы.

Подробное ТЗ прилагается

9 лет назад
nikolay28
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
cypher0909
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 часа назад
9 лет назад
$6
1 день
Справился с задачей на все 100, полное соблюдение ТЗ, сделал буквально за час! Рекомендую, отличный исполнитель!
Очень доволен сотрудничеством. Работа оплачена.