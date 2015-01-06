PHP программист

Необходимо сделать форму печати договора купли-продажи как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/ Сайт, для которого делается эта форма, работает на Wordpress. Дизайн для неё готов. Обязательно пишите свою цену работы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен опытный программист для улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/.
Первоочередные задачи – это исправление ошибок в каталоге!
Код непростой, смотрите пример в прикреплённом файле. Оставляйте заявку, если готовы работать с таким кодом.
Требования к кандидату:
• знание PHP 5.2.10, Zend Optimizer, CURL, XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript
• знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL);
• умение работать с AJAX;
• опыт работы с системой контроля версий SVN;
• умение быстро разбираться в чужом коде и выявлять в нем ошибки.
Условия:
• удаленное сотрудничество, на постоянной основе;
• заработная плата по результатам выполненных задач.
Обязанности:
• улучшение существующего кода и решений;
• разработка новых модулей к существующему проекту;
• ответственность за целостность архитектуры проекта.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доработать корзину магазина на Prestashop 1.6, желательно сделать сегодня!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $100
Техническое задание Страница регистрации для всех 1. Возможность регистрироваться заказчиком или перевозчиком. Личный кабинет перевозчика 1. Перевозчик может добавлять свой транспорт 2. Весь транспорт имеет определенный набор параметров, заполняется при добавлении, выбирается из выпадающих списков. ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $20
Требуется подключить платежную систему robokassa для плагина Easy Digital Downloads. Движок WordPress 4.1Веб-программирование1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $500
Доработка проекта на OpenCart срочно ТЗ имеется в полном объёме. Первый этап работ выполнить сегодня к ночи. Бюджет 500$. Оплата по этапно после готовности этапа, работу можете вести у себя на сервере до полной оплаты. ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $35
Работу нужно выполнить качественно, минимум плагинов (1 можно). Осталось всего ничего, реализовать кастомный вход/регистрацию, вход с помощью соц сетей (плагин), страничку пользователя с возможностью добавить статьи/менять логин, пароль/просмотреть статьи добавленные им. Все. Еще пару мелочей вроде ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $40
есть сайт самопис на пхп нужно оптимизировать сайт для теста гугла по скорости вот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.einbar.co.il%2F&tab=desktop нужно получить оценку от 75 и выше скрипты убрать из хеда расставить по странице оптимизировать цсс файл (не знаю как это сделать) отправить браузеру ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
На сайте www.dns-group.ru НУЖНО : 1 Переименовать каждую страницу адекватно ( www.dns-group.ru/o_kompan... ) ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $10
есть срочный проект перегнать посты из одной бд в другую (вордпресс)Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад