PHP программист

Веб-программированиеЗакрыт30 заявок589 просмотров
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Нужен опытный программист для улучшение существующего кода и решений по сайту http://wheelscompany.ru/.

Первоочередные задачи – это исправление ошибок в каталоге!

Код непростой, смотрите пример в прикреплённом файле. Оставляйте заявку, если готовы работать с таким кодом.

Требования к кандидату:

• знание PHP 5.2.10, Zend Optimizer, CURL, XML, Cron, HTML, CSS3 и Javascript

• знание и опыт работы с SQL базами данных (MySQL);

• умение работать с AJAX;

• опыт работы с системой контроля версий SVN;

• умение быстро разбираться в чужом коде и выявлять в нем ошибки.

Условия:

• удаленное сотрудничество, на постоянной основе;

• заработная плата по результатам выполненных задач.

Обязанности:

• улучшение существующего кода и решений;

• разработка новых модулей к существующему проекту;

• ответственность за целостность архитектуры проекта.

PHP
9 лет назад
tanya-tarhan
Татьяна 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад