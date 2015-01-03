Оптимизировать сайт, убрать лишнее

$40
Веб-программированиеЗавершен1 заявка147 просмотров
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Облегчить сайт для поисковиков, отключить лишние функции. Исправить мелкие ошибки, улучшить расположение блоков виджетов.

9 лет назад
helenmilova
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
yevhen
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$50
2 дня
Сделал быстро, был на связи. Ясные договоренности о результатах работы, все прозрачно и понятно. Рекомендую. Плюс работы с Евгением в том, что до начала работы мы точно договариваемся об ожидаемых результатах и их стоимости. Все прозрачно.
Сотрудничество прошло успешно. Рекомендую Елену как ответственного заказчика.