Оптимизировать сайт, убрать лишнее

Сделал быстро, был на связи. Ясные договоренности о результатах работы, все прозрачно и понятно. Рекомендую. Плюс работы с Евгением в том, что до начала работы мы точно договариваемся об ожидаемых результатах и их стоимости. Все прозрачно.