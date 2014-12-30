Разработка простого компонента Joomla 2.5 срочно

$400
Веб-программированиеЗакрыт13 заявок321 просмотр
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Разработка простого компонента Joomla 2.5 срочно. на базе стандартного компонента Контакты. ТЗ имеется в полном объёме. Работу постараться выполнить сегодня до поздней ночи. Бюджет 400$. Оплата после готовности проекта, работу можите вести у себя на сервере до полной оплаты. Оставляйте скайпы.

Joomla
9 лет назад
studiareproduct
Илья 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад