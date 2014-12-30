Сделать сайт

Сайт https://piypiy.com В нем есть 2 косяка: 1) Падает сессия при закрытии браузера 2) Проблемы с нотификациями: Я отвечаю на пост собеседника, ему приходит уведомление о том, что я прокомментировал, но если он мне ответит, то нету нотификации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт на котором люди будут размещать информацию
позорную для них ( какие то события из жизни , нюансы )
И чтоб увидеть эту информацию , посетителю надо будет платить некую сумму
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