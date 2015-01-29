andrey4life

Андрей Копилов andrey4life

 
33 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Нужно сделать сайт

    $90

    Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложений

    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт

    Необходимо создать сайт на котором люди будут размещать информацию позорную для них ( какие то события из жизни , нюансы ) И чтоб увидеть эту информацию , посетителю надо будет платить ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад