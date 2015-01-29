andrey4life

$90
Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложений
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Закрыт
10 лет назад
Парни... нужен сайт .... Я не богатЫй и бюджет у меня не очень всего 2 000 грн.... но выхода нет и обратился к вам за помощью.. ТЗ прикрепляю ... жду ваших предложений
Необходимо создать сайт на котором люди будут размещать информацию позорную для них ( какие то события из жизни , нюансы ) И чтоб увидеть эту информацию , посетителю надо будет платить ...