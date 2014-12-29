Мониторинг серверов для DLE 10.2

1. Необходимо что бы заявка с лендоса уходиля в CRM создавая контакт и сделку, так же должно передоваться id Google analitics и UTM метка (те же поля что и при встроенной интеграции ) Реализовать ...
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Всем доброго времени суток!
Есть сайт про игру Unturned на движке DLE 10.2. Нужно написать скрипт, который сможет проверять онлайн ли сервер по IP и порту (которые указываются в дополнительных полях).
Также, нужно сделать сортировку серверов по онлайну (то есть, сверху выводятся сервера с статусом онлайн).
Пример сайтов (хз какая на них CMS):
playunturned.ru (вот здесь точно такой же вариант как я хочу)
Честно, не знаю можно ли это реализовать на ДЛЕ. Предлагайте свою цену (адекватную) и время за которое справитесь.
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