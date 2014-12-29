Мониторинг серверов для DLE 10.2

Всем доброго времени суток!

Есть сайт про игру Unturned на движке DLE 10.2. Нужно написать скрипт, который сможет проверять онлайн ли сервер по IP и порту (которые указываются в дополнительных полях).

Также, нужно сделать сортировку серверов по онлайну (то есть, сверху выводятся сервера с статусом онлайн).

Пример сайтов (хз какая на них CMS):

playunturned.ru (вот здесь точно такой же вариант как я хочу)

unturned-servers.net

Честно, не знаю можно ли это реализовать на ДЛЕ. Предлагайте свою цену (адекватную) и время за которое справитесь.