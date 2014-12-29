Элементарная правка верстки Joomla 3 в модуле работа на 30 мину, оплата будет проводиться по готовности проекта. Пишите ваши скайпы. Сроки горят, работу требуется выполнить в течении часа-двух. Оплата — 20$
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Доработка сайта. На Opencart. Веб програмиирование и вёрстка.
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