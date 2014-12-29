Требуется создать краудфандинговый сайт с приемом биткойн.

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки116 просмотров
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За основу предлагаю взять indiegogo.com, особых рамок не ставлю хочется продумать именно в паре с исполнителем.

Как вариант предлагаю.

http://www.selfstarter.us/

http://www.fossfactory.org/get-source.php

Готов выслушать любые Ваши предложения. Интересующие вопросы: применяемый движок, CMS, цена, сроки.

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9 лет назад
denis72
51 годТурция
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад