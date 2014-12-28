Доделка страницы новостей на самописный сайт

Дано: сайт на php, работает, все отлично (www.zipppi.[com]). Нужно: доделать 1 страницу с новостями и интерактивной картой. Решение: карта сложная, как и само задание в целом. Дизайн отрисован, ТЗ есть, но справится сможет только хороший специалист. Чтобы не тратить время, пересылайте на адрес info(собачка)comagency.ru свои работы - желательно не просто сайты визитки или шаблонные решения и их стоимость, в теме: программист. Если кандидатура устроит, будем общаться. Без посредников и компаний, плз. Только сам программер - 1 человек с руками откуда надо!