Возврат по кнопке "назад" в браузере

На сайте установлен виджет с кнопками и формой заявки. При переходе с одного окна виджета на другой с помощью кнопок меняется урл в строке браузера, используется "решетка". Выглядит урл так http://url.ru/#/page/page2/page3. При нажатии на кнопку "назад" в браузере происходит переход на сайт, который посещался перед этим. Требуется сделать так, чтобы при клике на кнопку "назад" в браузере происходил переход на предыдущую страницу на нашем сайте (виджете).

В заявке укажите, пожалуйста, стоимость работы.