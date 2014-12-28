Разработка/адаптация программы и написание сайта

Механика:

Потребитель покупает продукт, заходит на ресурс, регистрирует себя (ФИО, №тел.) и покупку (данные с чека), загружает свою фотографию, добавляет из предложенных вариантов "накладки" на фото (усы, шляпу, бант, нос...) , автоматически фото формируется с брендингом (вариант рамки), посетитель добавляет благодрственную речь и вносит данные своего врача (ФИО, почтовый адрес) = отправляет (кнопкой на сайте).

Данные фото в виде открыток распечатываем и рассылаем.

Задание (укажите, пожалуйста, стоимость по статьям и детализируйте если необходимо, также укажите сроки):

1. Разработка (или адаптация) программы для заливки фотографий + рамки и накладки для "смайла".

Данная программа должна работать на сайте и в fb.

2. Поддержка программы 3 месяца (мин.).

3. Разработка сайта с внедрением программы под фото.