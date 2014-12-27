Доброго дня. Есть интернет-магазин на движке webasyst. Нужно доработать вывод на печать накладных, а именно: Рис_1 – При оформлении заказа, нужно чтобы не выводились поля (код отвечающий за вывод полей закомментировать, а не удалить): Подписаться на ...
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Всем здравствуйте, ищем программиста знающего Smarty, Mysql, PHP, JS, HTML, Ajax. Умеющий легко и быстро разобраться в чужом коде.
Спасибо
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