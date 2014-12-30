Кнопка звонка с сайта

Нужна система, которая будет позволять пользователю регистрироваться в системе платных видеокурсов, просматривать список доступных видеокурсов, оплачивать нужны видеокурс и автоматически получать доступ к видео после оплаты (просматировать видео в личном кабинете). У администратора должна быть возможность ...
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Необходим скрипт кнопки, для интеграции на сайт. Интеграция должна быть простейшим образом – включением кода в шаблон. Поддержка работы всеми современными браузерами, начиная с IE7. Расположение – в правом нижнем углу экрана. Подробнее в т.з.
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