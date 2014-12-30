Кнопка звонка с сайта

Есть приложение для Android play.google.com/store/app... В приложении публикуются сообщения(сигналы). Необходимо разработать расширение для браузера Chrome с таким же функционалом как и в приложении,т.е в браузере будет всплывать сообщение опубликованное в приложении.Само расширение(файл) можно было бы ...