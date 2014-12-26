Горизонтальный анимационный аккордеон на jquery

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки189 просмотров
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Горизонтальный анимационный аккордеон на jquery

тз в приложении

там флэш меню

нужно сделать то же самое, только на jquery, максимально похоже на пример

также плавно всё

jQuery
9 лет назад
Arcky
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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