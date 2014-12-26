Доработка компонента.

Купил компонент фото-видео контент, но он не доработан. Сам разработчик три месяца не может исправить ошибку. Проблема в том при навигации через превью зависает.

В рубрике превьюшки работают, а на странице нет

здесь работает http://oem-instantcms.goodmade.ru/videoreportazhi/...

, а здесь нет http://oem-instantcms.goodmade.ru/videoreportazhi/...