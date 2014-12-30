Всплывающее окно мне нравится

$30
Веб-программированиеЗавершен8 заявок222 просмотра
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нужен плагин для вордпресса который бы выводил такое всплывающее окошко http://take.ms/QUOR4

здесь можно увидеть как это работает работает http://ofigenno.cc/multfilm-o-edinstve

Рассмотрю так же готовые варианты.

9 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
25 дней назад
Выбранный исполнитель
eladi
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа, единственный кто сразу предложил схему реализации исходя из приведенного примера. Рекомендую!
Отличный заказчик, быстрая коммуникация по заданию и оплата.
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