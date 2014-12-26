Настроить на сайте вход через соц сети

CMS UMI мульти доменная система всего 4 сайта, на 2 сайтах импорт настроен. Требуется настроить импорт для одного сайта, в котором товар должен попадать в основную категорию и в дополнительную. Настроить не ломая функционал сайтов!!! Исправление ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На сайте нужно настроить вход пользователей через социальные сети Вконтакте, фэйсбук, одноклассники, и другие.
Прошу указывать срок и стоимость
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