Настройка отправки почты с сайта

Имеются 4 дополнительных поля (скриншот 1), 1 – это оригинальная ссылка, другие три – это ссылки через сервисы linkbucks.com, adf.ly, shorte.st . Надо рядом с дополнительным полем, где вставляю оригинальную ссылку расположить кнопку, при нажатии ...
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Здравствуйте!
Имеются несколько сайтов на cms bitrix с которых, при заполнении формы, высылаются уведомления почтой на наши адреса.
На данный момент письма с ряда сайтов отправляются с помощью скрипта через наш собственный сервер, но, в связи с переносом корпоративной почты, данная политика отправки писем стала неактуальной.
Необходимо убрать скрипты, отвечающие за отправку писем, и сделать так, чтобы письма отправлялись посредством внутреннего почтового сервера хостинга. Скрипты необходимо убрать аккуратно (любое неверное действия и все сайты на битриксе перестают работать).
Задание должно быть выполнено в выходные дни, чтобы минимальным образом повлиять на доступность сайтов.
Требуется человек, имеющий опыт программирования на php и знание cms bitrix.
Кто готов взяться за работу укажите:
1. Стоимость работы.
2. Необходимая предоплата.
3. Срок выполнения.
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