Настройка отправки почты с сайта

Здравствуйте!

Имеются несколько сайтов на cms bitrix с которых, при заполнении формы, высылаются уведомления почтой на наши адреса.

На данный момент письма с ряда сайтов отправляются с помощью скрипта через наш собственный сервер, но, в связи с переносом корпоративной почты, данная политика отправки писем стала неактуальной.

Необходимо убрать скрипты, отвечающие за отправку писем, и сделать так, чтобы письма отправлялись посредством внутреннего почтового сервера хостинга. Скрипты необходимо убрать аккуратно (любое неверное действия и все сайты на битриксе перестают работать).

Задание должно быть выполнено в выходные дни, чтобы минимальным образом повлиять на доступность сайтов.

Требуется человек, имеющий опыт программирования на php и знание cms bitrix.

Кто готов взяться за работу укажите:

1. Стоимость работы.

2. Необходимая предоплата.

3. Срок выполнения.