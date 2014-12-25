Сделать графики 3D и анимацию

Сайт: http://card4biz.ru 1)Уменьшить заголовки у страниц в 2 раза. 2)Сделать так, чтобы текст и весь контент был на всю ширину экрана 3)Убрать комментарии на всех страницах 4)Убрать иконку в виде папки выше меню. 5)Добавить ссылку "Наши клиенты", как на картинке. ...