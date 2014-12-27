Небольшие корректировки на сайте wordpress

Сайт: http://card4biz.ru

1)Уменьшить заголовки у страниц в 2 раза.

2)Сделать так, чтобы текст и весь контент был на всю ширину экрана

3)Убрать комментарии на всех страницах

4)Убрать иконку в виде папки выше меню.

5)Добавить ссылку "Наши клиенты", как на картинке. Эта будет запись, которая будет обновляться, как новости.

6)Убрать ссылку на хостинг.

Плачу - 300 рублей. Webmoney, yandex, сберабанк.