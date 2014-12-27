Небольшие корректировки на сайте wordpress

Необходимо сделать голосование на сайте. Движок WordPress, есть плагины голосования типа wp-polls Но он конечно в качестве дизайна убог + нужно фото голосование. Возможно у кого-то есть свои наработки или другие альтернативы как можно сделать на сайте голосование ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт: http://card4biz.ru
1)Уменьшить заголовки у страниц в 2 раза.
2)Сделать так, чтобы текст и весь контент был на всю ширину экрана
3)Убрать комментарии на всех страницах
4)Убрать иконку в виде папки выше меню.
5)Добавить ссылку "Наши клиенты", как на картинке. Эта будет запись, которая будет обновляться, как новости.
6)Убрать ссылку на хостинг.
Плачу - 300 рублей. Webmoney, yandex, сберабанк.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно добавить возможность публикации 3х вариантов цены у товара.Веб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен программист, возмоно сразу и верстальщик в одном лице(было бы хорошо) который модифицирует какой нибудь бесплатный движок под наш сайт. структура сайта примерно такая же как тут http://nke-2014.ru/ но будут нюансы, необходима кнопка регистрации участников ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт9 лет назад
- $100
Основное задание: Есть сайт парсящий множество сторонних сайтов, точнее некоторые параметры с них. Проблема в том, что он работает из рук вон плохо. Кладёт сервак, тормозит. Нужно исправить и в идеале в дальнейшем его проверять при ...Завершен9 лет назад
Нужно сделать сайт с возможностью регистрации и базой данных пользователей. На стартовой странице – форма подачи заявки на заказ такси. Для зарегистрированных пользователей форма будет иметь дополнительные поля. Внесенные при регистрации данные должны сохраняться в базу данных. ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Наша фирма ищет фрилансера удаленно. Наш интернет-магазин http://cristallistudio.ru/ на shopscript5, webasyst. Нужно, чтобы возле цены товара отображались оптовые цены. И при отправке оптовых товаров в корзину подтягивалась и оптовая цена.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, работающий. Есть шаблон, под который это все натягивалось. Обнаружился в ходе эксплуатации ряд вопросов, которые хотелось бы улучшить: от внешнего вида до СЕО-урлов. подробности- в личкуЗавершен9 лет назад
Сайт запрограммирован. Верстка сделана отдельно. Есть недочеты по шаблонам, которые нужно устранить. Плюс нужно доработать кастомные типы постов. Подробности - в личку. Бюджет - по оценке исполнителя. Обязателен опыт работы с wordpress по проектам с кастомной структурой (а не ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно создать PHP парсер для валют Парсить нужно два значения - значение и названиеЗавершен9 лет назад
Здравствуйте, необходимо сделать/доделать слайдшоу на сайте koloro.ua. Сайт сделан на Zend Framework. Сейчас слайдшоу отображаеться не совсем так, как на макетах, не хватает 2 слайда и периодически глючит (слайды налазят друг на друга и т.д.). Задачи: ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад